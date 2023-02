Monteriggioni investe sul risparmio energetico Ecco le lampade a led

Ulteriore intervento del Comune di Monteriggioni per il contenimento delle spese energetiche. Ha deciso, infatti, un investimento di 250.000 euro per sostituire con lampade a led i vecchi corpi illuminanti di altri 480 lampioni del suo vasto territorio. La sostituzione riguarderà gli impianti delle vie Di Vittorio, Grandi, del Rugio, XXV Aprile, Marconi, Berrettini e Piazza Cristo Re a Castellina Scalo; Cassia Nord a Fornacelle; Nenni, Della Resistenza, Della Miniera e provinciale delle Badesse a Badesse; Uopini a Corposanto; del Pozzo a San Martino; Cassia Nord a San Dalmazio; Del Ginepro e Uopni a Uopini; Calamandrei a Quercegrossa; Val d’Aosta e Montecelso a Belverde; Strada di Monteriggioni e scuola Dante Alighieri nel capoluogo e Costone a Montarioso. "E’ un investimento che si aggiunge al pacchetto di interventi già in corso – commenta la vice sindaco, Paola Buti - Il risparmio medio dell’illuminazione a led è di circa il 93 per cento rispetto alle lampade a incandescenza, del 90 rispetto alle lampade alogene, del 70 rispetto alle lampade a ioduri e del 66 rispetto alle lampade fluorescenti".