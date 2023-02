Monteriggioni e Colle: adesione a Green Food Week

I Comuni di Monteriggioni e di Colle hanno aderito alla Green Food Week evento coordinato dall’associazione Foodinsider, capofila della campagna, che propone idealmente un’unica grande tavolata per mangiare piatti che fanno bene alla salute e all’ambiente. "E’ un piccolo segnale – sottolinea Serena Cortecci, assessore all’istruzione del Comune di Colle– con cui vogliamo contribuire a diffondere in modo fattivo una cultura dell’alimentazione che fa bene alla salute e all’ambiente". "Il Comune di Monteriggioni – afferma l’assessora all’Istruzione Diana Nisi – non è nuovo ad iniziative di questa tipologia. La nostra, infatti, è una mensa che segue un programma di sviluppo per un’alimentazione scolastica educata ed educante. Il nostro obiettivo è quello di intraprendere un progetto di educazione alimentare che punta a guidare il gusto intorno ad alimenti che fanno bene alla salute dei bambini e del pianeta, ma anche creare sviluppo sul territorio e una comunità del cibo intorno alla mensa. Occorre sottolineare che le strategie alimentari sono condivise con la commissione mensa della quale fanno parte genitori e insegnanti".