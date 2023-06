’Monteriggioni di torri si corona’ Milo Manara: "Omaggio al Medioevo"

di Fabrizio Calabrese

Il manifesto della 30ª edizione della festa medievale ’Monteriggioni di torri si corona’ è dell’artista Milo Manara. L’immagine trainante della manifestazione che si svolgerà dal 6 al 9 luglio in uno dei borghi più belli del senese, per la prima volta è stata affidata a un grande autore, andando così a rappresentare non solo un notevole veicolo promozionale, ma anche un unicum da collezionare. Svelata così una delle più attese novità dell’edizione 2023. Maurilio Manara, detto Milo, classe 1945, è considerato uno dei fumettisti italiani più noti per le opere di stampo sensuale.

Maestro Manara, dove nasce l’ispirazione per la locandina di quest’anno?

"Il mio obiettivo era realizzare un’illustrazione che potesse dare l’idea del ’fare festa’ per cui ho scelto tre ragazze come protagoniste, che ballano festosamente, appunto. I movimenti e i gesti sono ripresi da stampe antiche, gli abiti sono botticelliani, il risultato sono queste figure danzanti, ragazze di oggi vestite come nel Medioevo, che spero piacciano al pubblico".

Quale è il suo rapporto con il Medioevo?

"Di ammirazione per tutta l’arte medioevale, che mi piace molto e che apprezzo sempre più, man mano che la frequento. Bisogna considerare che il Medioevo è un periodo lungo con molte variazioni tra l’alto e il gotico, quello che mi interessa, e che ho scoperto, è che non è per nulla un periodo scuro, tetro, malinconico. Viene data questa lettura ottocentesca, di chi ammirava soprattutto le rovine (il pittore romantico Caspar Friedrich amava dipingere rovine medievali), ma intanto nel Medioevo si costruivano enormi cattedrali, con grande impegno di uomini e ingegno. Per me il Medioevo è un periodo febbrile pieno di fantasia; ho imparato ad apprezzarlo per questo: all’ignoranza sopperivano con fantasia, dal rinascimento in poi, con la conoscenza, si è persa la fantasia".

Quali sono gli aspetti coinvolgenti di Monteriggioni?

"Ci sono queste mura imponenti e così ben conservate che sono impressionanti, mi ricordano molto le mura di Verona o di Soave e i tanti borghi del veneto, mi sono trovato a mio agio e quasi a casa mia. Con quelle torri così simili alle ’Torricelle’ che vedo dalla finestra del mio studio".