‘Monteriggioni di torri si corona’ Il manifesto è firmato Milo Manara

di Fabrizio Calabrese

Svelata una delle attese e fino ad oggi segreta novità dell’edizione 2023 della festa medievale ‘Monteriggioni di torri si corona’. Il manifesto della trentesima edizione della nota iniziativa valdelsana è dell’artista Milo Manara. L’immagine trainante della manifestazione che si svolgerà dal 6 al 9 luglio in uno dei borghi più belli del senese, per la prima volta in assoluto è stata affidata a un grande autore, andando così a rappresentare non solo un notevole veicolo promozionale, ma anche un unicum da collezionare. "La Festa Medievale ’Monteriggioni di torri si corona’ è giunta alla sua trentesima edizione consacrando di fatto questo appuntamento come una tradizione della nostra comunità e non solo – afferma il primo cittadino Andrea Frosini – e per questo tra le varie novità con piacere abbiamo deciso, per la prima volta, di collaborare con un grande autore per la realizzazione della locandina. Sono, quindi, felice ed orgoglioso di annunciare che quest’anno la locandina della Festa Medievale sarà di Milo Manara". Ricordiamo che Maurilio Manara, detto Milo, classe 1945, è considerato uno dei fumettisti italiani più noti per le opere di stampo sensuale. Inizia alle porte degli anni Settanta le sue prime collaborazioni, fino ad arrivare alla grafica del fumetto Jolanda de Almaviva che inaugurerà la sua carriera nel genere fumettistico di carattere erotico. Questa serie di fumetti prodotta dalla casa editrice Ediperiodici e ideata da Roberto Renzi e Gaburro & Gramegna, è considerata uno dei più celebri fumetti erotici italiani, la cui fama è stata risollevata proprio dall’arrivo di Manara in redazione. L’artista, infatti, incomincia ad apportare il suo stile fumettistico al personaggio di Jolanda dai primi anni Settanta, aiutando la Ediperiodici a riprendersi da un brutto periodo economico. Dalle sue moltitudini esperienze, giungerà alla creazione della sua opera più famosa e venduta, Il gioco, un fumetto erotico commissionato dalla rivista per adulti Playmen. Quest’ultima lascia a Manara ampio raggio d’azione, grazie al quale può esprimere un erotismo non limitato e una raffigurazione senza filtri dell’altro lato della borghesia, fatto di finzione e perbenismo. La Festa Medievale ’Monteriggioni di torri si corona’ inizia così a rivelare il pieno di novità dell’edizione numero 30 che nasce soprattutto nel segno della condivisione.