Monteriggioni al voto. La squadra di Frosini

Svelata la squadra di aspiranti consiglieri comunali che correrà insieme ad Andrea Frosini verso le elezioni del prossimo giugno. Durante una cena di sottoscrizione al circolo Arci di Castellina Scalo, organizzata a margine dell’incontro su ‘Sanità Pubblica, situazione attuale e prospettive future’ a cui ha partecipato l’assessore regionale alla sanità, Simone Bezzini, è stata presentata la squadra dei 12 candidati al consiglio comunale di Monteriggioni per la coalizione ‘Centro Sinistra Per Monteriggioni – Frosini Sindaco’, che sostiene il primo cittadino uscente e candidato a succedere a se stesso nella sfida contro l’ex sindaca e attuale capogruppo di opposizione Raffaella Senesi: si tratta di Luigi Mori, Catia Bichi, Isacco Barazzuoli, Marinella Parri, Francesco Serri, Jessica Cancilleri, Roberto Piras, Beatrice Niccolini, Emiliano Papini, Laura Marucelli, Elisabetta Corsi e Alessandra Ambra, alcuni presenti in lista in rappresentanza delle forze politiche che compongono la coalizione, altri indipendenti. "Ci tengo prima di tutto a ringraziare l’assessore Bezzini per la disponibilità che sempre dimostra e per il suo intervento su un argomento di così fondamentale importanza come la sanità pubblica– ha detto Frosini – Vorrei poi spendere alcune parole sulla nostra squadra: si tratta di un gruppo molto rappresentativo, composto da persone che hanno voglia di camminare ancora sulla buona strada, ma anche da nuovi candidati. Un gruppo che è espressione delle diverse frazioni del nostro territorio. Per noi dare voce al territorio non è uno slogan – ha concluso – ma il modo per fare un percorso insieme a tutta la comunità".