Monteriggioni AD 1213 Il Bilancio 2022 sorride

Un 2022 oltre ogni previsione, quello della società Monteriggioni AD 1213 che gestisce i servizi turistici e culturali della città coronata. Il bilancio consuntivo dei dodici mesi passati, infatti, si è chiuso con un risultato positivo di 74.100 euro e circa 1.200.000 euro di ricavi, in crescita di circa 300mila euro rispetto al 2020.

"E’ un risultato che va ben oltre le attese – afferma l’amministratore unico, Andrea Ferrini – una cifra che racchiude e rappresenta il lavoro svolto e che abbiamo intrapreso fin dall’inizio di questo percorso. Gli obiettivi che ci eravamo posti e che abbiamo cercato di raggiungere erano quelli di offrire servizi di qualità, realizzare eventi di spessore e dimostrare capacità, serietà ed impegno. Chiaramente questo è stato possibile grazie alla totale sinergia tra la società e l’amministrazione comunale e alla professionalità dei dipendenti". Primo anno di attività dopo la pandemia e, quindi, senza interruzioni, il 2022 ha rappresentato un importante momento di svolta anche sul versante del valore della produzione, aumentato di circa il 25 per cento. "Nel ‘22 siamo riusciti a organizzare due giorni di rievocazione storica, che ha visto una buona presenza di pubblico ed ha ricreato, dopo anni difficili, entusiasmo nella partecipazione all’evento Per quanto riguarda i servizi turistici, abbiamo dovuto chiudere temporaneamente il camminamento sud per alcune giornate a causa dei lavori di ripulitura delle mura commissionati dal Comune – prosegue Ferrini, che già guarda al futuro prossimo – Quest’anno ci aspetta la grande celebrazione della trentesima edizione della Festa Medievale e la nuova gestione dell’Ostello nel complesso monumentale di Abbadia Isola".