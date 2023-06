Montepulciano, si apre una voragine vicino alle scuole

Montepulciano (Siena), 8 giugno 2023 - Un rumore "sordo", una voragine che si apre sulla strada alle porte del centro di Montepulciano. Fortuna ha voluto che in quel momento nessuno stava transitando dove c’è stata la frana. Avvenuta in viale 1° Maggio, dove insistono alcuni plessi scolastici, con un cedimento di parte della carreggiata. Tempestivo l’intervento degli uomini della municipale, dei vigili del fuoco. Dopo poco tempo dall’accaduto sulla strada è stato apposto il senso unico alternato.

Per consentire l’intervento degli escavatori fatti lavorare per poter verificare cosa può aver provocato la frana. Perdita di una fogna, di una rete idrica. Fino al calar del sole tecnici e operatori del Comune sono stati sul posto per capire cosa può aver provocato la voragine. E’ andata bene perché il fatto è accaduto nelle prime ore di ieri pomeriggio. Le scuole erano ormai vuote, gli studenti tornati nelle proprie case. La buca che si è creata si trova nel tratto di strada di viale 1° maggio ma, più precisamente, nella deviazione che porta nei parcheggi delle scuole. Il crollo, in altri momenti della giornata, avrebbe potuto coinvolgere, con gravi conseguenze, pedoni e automobilisti. E’ andata davvero bene. Ora, prima di riportare il transito sulla strada alla normalità, si deve capire quali possono essere state le cause di questo cedimento. Che, in parte, ha interessato, con un leggero avvallamento, anche la sede stradale. Sul posto, come detto, è stato prontamente istituito un senso unico alternato regolato da semaforo.

Oggi i tecnici del Comune, quelli esperti del settore, eseguiranno un sopralluogo per definire se l’accaduto è dovuto ad una causa specifica di quell’area o se, invece, vi è un più ampio movimento franoso. Magari dovuto anche alle recenti precipitazioni piovose. In questo caso il problema assumerebbe aspetti più rilevanti, con interventi di ripristino consistenti. Va tenuto anche conto che questo tratto di strada è di primaria importanza, e quindi particolarmente transitato, non solo per Montepulciano, per gli accessi alle scuole, ma anche per il collegamento verso le frazioni del comune che si trovano a valle del capoluogo. Dopo il primo, tempestivo, intervento di ieri pomeriggio questa mattina si potrà capire meglio la genesi della frana. E, di conseguenza, assumere le decisioni sugli interventi da adottare.