Montepulciano Stop allagamenti alla Stazione

Il Comune si è aggiudicato 700 mila euro (72 mila euro dei quali per la progettazione) dal Pnrr per realizzare alcuni interventi di regimazione delle acque meteoriche superficiali e di mitigazione del rischio idraulico dell’area di via Trento, a Montepulciano Stazione, spesso soggetta ad allagamenti e inondazioni. Il contributo europeo del Pnrr servirà a realizzare il progetto presentato dal Comune di Montepulciano lo scorso 13 settembre, che prevede una serie di interventi che riguarderanno fosso Rovisci e vedranno la realizzazione di un intubamento di acque piovane, la costruzione di una serie di fossi e di una cassa di laminazione, il tutto per arrivare a risolvere il problema dei frequenti allagamenti che interessano l’area, oggetto di una consistente espansione urbanistica avvenuta negli ultimi decenni. "Si tratta di interventi molto attesi dagli abitanti della frazione di Montepulciano Stazione che andranno a risolvere le attuali carenze della portata dei fossi e delle fognature su un’area importante del centro abitato" è il commento del sindaco Michele Angiolini che detiene anche la delega al Pnrr. Come detto, la finalità complessiva dell’intervento consiste nel regimare le acque meteoriche dell’area di via Trento, tramite una condotta interrata, in modo da convogliarle in un’area di cassa di laminazione in sinistra idraulica del Fosso Rovisci che dovrà gestire anche le piene all’interno del Fosso in modo da regolarne i picchi di piena durante gli eventi meteorici critici.