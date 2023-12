Montepulciano stazione. Camp in piscina a Natale

Al via i camp invernali dedicati ai bambini e ai ragazzi dai 3 ai 14 anni a Montepulciano. Si chiama ’Natale in piscina’ ed è il nuovo programma delle attività nella piscina comunale di Montepulciano Stazione (l’impianto ha riaperto lo scorso novembre) organizzato dall’Unione polisportiva Poliziana Asd e dedicato ai più giovani.

Si terranno nei giorni 27-28-29 dicembre e 2-3-4-5 gennaio 2024, giorni in cui bambini e ragazzi non sono impegnati a scuola. La giornata tipo prevede l’inizio delle attività alle 9.30 con mattutino musicale, pausa colazione, attività fisica in acqua e, per concludere, il pranzo. Al pomeriggio attività ricreative ludiche scolastiche, attività fisiche in acqua con il termine delle lezioni previsto per le 17.30. Il programma prevede anche una giornata di visita all’evento di Natale a Montepulciano in compagnia di ’Zia Caterina’, la ‘tassista’ dei bambini dell’ospedale Meyer di Firenze.