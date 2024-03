Montepulciano si divide . Mensa, genitori critici. Oggi open day e confronto

Tira aria di burrasca sulla mensa scolastica di Montepulciano. Il servizio decantato dal maestro Hans Werner Henze, fondatore del Cantiere Internazionale d’Arte, per la straordinaria qualità e genuinità dei cibi offerti anche ai ’cantieristi’, al punto da essere considerato un elemento della riuscita del festival, è oggi messo sotto inchiesta dalle famiglie.

A memoria d’uomo non si ricordano mense scolastiche che, ciclicamente, non entrino nell’occhio del ciclone, ma stavolta la protesta appare più vibrante e circostanziata. "Il menu non è adeguato, i piatti non sono appetibili e anche la preparazione lascia a desiderare", afferma Laura Tarquini, rappresentante di classe dei genitori e presidente del Consiglio d’istituto del comprensivo ‘Origo’, che aggiunge: "La tematica è vecchia, non è mai stata affrontata seriamente, vorremmo che il Comune e il gestore ammettessero che il servizio non funziona".

Ad accendere ulteriormente gli animi, sul consueto ring dei social, è stata l’iniziativa del Comune di consegnare agli alunni un piccolo contenitore di plastica in cui riporre gli avanzi del pasto consumato a scuola, per un’educazione anti-sprechi. "È brutto – ribatte Tarquini – che il mangiare venga sprecato ma è peggio che i bambini restino digiuni. E poi, di fronte a tanti rifiuti, le modifiche al menù dovrebbero essere automatiche".

Appare quindi quanto mai tempestiva l’iniziativa del Comune di convocare per oggi, alle 17.30, al Centro cottura, un open day, per uscire dal confronto solo digitale e guardarsi in faccia. "Sul servizio mensa l’amministrazione ha sempre posto attenzione, anche rispetto alle sollecitazioni costantemente pervenute", dice Alice Raspanti, assessore all’istruzione.

Saranno offerti ai partecipanti alcuni piatti tra quelli meno apprezzati, per esempio con legumi e verdure, il cui scopo è educare il gusto a nuovi sapori. "L’open-day serve proprio per ragionare su come rendere il servizio gradito anche ai più piccoli, oltre che per dialogare con le famiglie", conclude l’assessora Raspanti.