Montepulciano riapre la piscina. Affidamento diretto fino a maggio

Ma la piscina di Montepulciano Stazione riapre o no? Questa è la domanda che in tanti si sono fatti nelle ultime settimane, preoccupati dall’assenza di notizie sulla stagione invernale al coperto. Dopo che in estate si è tornati a nuotare all’esterno, dove i lavori sono terminati la scorsa primavera, c’è chi ha iniziato a chiedere informazioni per la riapertura nella stagione più fredda dopo lo stop dello scorso anno. Interrogativi alimentati anche dal fatto che gli impianti natatori nelle vicinanze hanno già annunciato l’apertura delle iscrizioni. Finalmente è arrivata una novità (positiva) annunciata anche martedì sera durante il consiglio comunale dall’assessore Lucia Musso.

Presto si tornerà a nuotare. L’amministrazione comunale ci comunica che "l’attuale gestione scade a fine mese. Per accorciare i tempi, e garantire l’apertura dell’impianto natatorio fin da subito, la giunta mercoledì ha dato mandato agli uffici per un affidamento diretto, consentito dalla normativa, con l’obiettivo di garantire l’apertura dell’impianto sportivo natatorio già dal primo ottobre e fino al 31 maggio 2024, così da assicurare il prosieguo delle attività per la stagione natatoria invernale 20232024". Dunque non resta che attendere la "fumata bianca" per conoscere il nome del nuovo gestore. Che potrebbe essere anche nel segno della continuità e quindi la Uisp Siena. Staremo a vedere.

Nel periodo di apertura l’amministrazione comunale sottolinea che "saranno messe a punto due operazioni importanti: la prima riguarda l’installazione di un impianto fotovoltaico nel tetto della struttura che possa abbattere i costi energetici (i lavori sono stati consegnati in questi giorni e partiranno a breve); la seconda, continuare a lavorare al nuovo bando per l’affidamento in concessione pluriennale per la conduzione e la gestione della piscina comunale, che tenga conto delle novità introdotte dal nuovo codice dei contratti".

Questione di giorni dunque e poi il quadro sarà definito. La piscina di Montepulciano Stazione non è solo qualcosa di vitale per la frazione ma è un impianto utilizzato da tante persone della Valdichiana per fare sport ma anche per motivi di salute.

In quelle corsie si sono allenati atleti che poi hanno spiccato il volo, basti pensare ad Alessandro Pinzuti il nuotatore di Acquaviva che è diventato tra i più forti a livello nazionale nella rana.