Montepulciano, i dati delle casine dell’acqua

Nel territorio di Montepulciano sono 472.050 i litri di acqua erogati in modo gratuito dalle sette casine dell’acqua, dei quali 182.130 litri di acqua frizzante. I distributori erano stati rimessi in funzione dall’amministrazione comunale a partire dall’aprile 2023, Quella collocata a Sant’Albino è la casina maggiormente utilizzata, mentre solo a Valiano si preferisce l’erogazione di acqua frizzante a quella naturale. Nel dettaglio, Sant’Albino 122.350 litri (43.850 frizzante); Montepulciano Capoluogo 111.200 litri (39.900 frizzante); Montepulciano Stazione 66.090 litri (23.500 frizzante); Acquaviva 54.450 litri (23.650 frizzante); Gracciano 49.350 litri (20.250 frizzante); Abbadia di Montepulciano 41.640 litri (14.130 frizzante); Valiano 26.970 litri (16.850 frizzante). Da ricordare che questo servizio, ha ricordato il Comune, "si aggiunge agli erogatori nelle scuole e negli immobili comunali che hanno prodotto, e stanno producendo, un risultato importante in termini di riduzione di CO2 e di costi".