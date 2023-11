Montepulciano e l’idea virtuosa: "Diciassette defibrillatori dal 2015"

L’episodio verificatosi domenica pomeriggio nel centro di Montepulciano, con il grave malore di un turista settantenne, andato, apparentemente, più volte in arresto cardiaco e salvato anche grazie al pronto impiego di un defibrillatore, ha richiamato l’attenzione sull’importanza di queste attrezzature semplici ma decisive per risolvere situazioni critiche. Proprio a Montepulciano, secondo un recente ’censimento’ effettuato dall’amministrazione comunale, si trovano diciassette defibrillatori automatici in luoghi aperti o frequentati dal pubblico, ai quali si aggiungono quelli adottati, al di là degli obblighi di legge, da aziende, uffici o altri luoghi di aggregazione dei quali si vuole innalzare il livello di sicurezza.

A dare il la a una vera e propria campagna di cardioprotezione del territorio è stata l’Arciconfraternita della Misericordia che, nel 2015, donò le prime due attrezzature. "Siamo orgogliosi di aver avviato un’azione che è anzitutto di sensibilizzazione sull’argomento" afferma Adriano Giuliotti, presidente dell’antica associazione di volontariato. "Un defibrillatore automatico esterno ha un costo che si aggira sui 1.500 euro aggiunge Giuliotti – e deve essere associato a un programma di manutenzione, per tenere sotto controllo la carica delle batterie e lo stato di usura degli elettrodi che, applicati sul corpo del paziente, trasmettono la scarica elettrica che interrompe l’arresto cardiaco o la fibrillazione ventricolare; i vantaggi che, in compenso, può dare non hanno veramente prezzo".

Tra i vari corsi che vengono loro impartiti, i soccorritori della Misericordia ne frequentano uno che comprende anche l’impiego del defibrillatore, ma chiunque, come prevedono le norme, può utilizzarlo. "Lo strumento – spiega il presidente – guida l’operatore, anche occasionale, attraverso immagini e comandi orali, effettua dei controlli sul paziente, non c’è il rischio di provocare danni alla persona sottoposta alla scarica. In casi come questi il tempo è la variabile più importante quindi – conclude Giuliotti – continueremo a dare l’impulso affinché il numero delle macchine continui ad aumentare, coprendo sempre più capillarmente il territorio".

Diego Mancuso