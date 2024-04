Montepulciano commossa per Grazia Marchianò

È imponente, e per certi versi anche sorprendente, l’onda di ricordi e di emozioni che sta accompagnando, a Montepulciano, le ore successive alla scomparsa di Grazia Marchianò, trovata venerdì, senza vita, nella sua abitazione nel centro storico. E mentre i tentativi di ricostruire la data di un ultimo contatto darebbero forza all’ipotesi, suffragata anche da quanto trapela sotto il profilo medico, che l’ottantatreenne potrebbe essersi spenta, per cause naturali, già da due, forse tre settimane, le testimonianze arricchiscono il personaggio.

Benché conducesse una vita appartata, immersa negli studi e improntata ad uno stile ascetico, appare evidente che, con le sue parole e i suoi pensieri abbia influito sulle vite di molti. "Una parte importante nella mia decisione di partecipare alle primarie del centrosinistra – rivela sorprendentemente Riccardo Pizzinelli, che con lei collaborava attivamente come Società Storica Poliziana – la considero sua, quando mi disse, in maniera lapidaria, ‘non conosci la legge di causa-effetto’; approfondii l’argomento, le detti ragione e sciolsi gli ultimi dubbi".

"Intorno al 2010 – racconta Eleonora Contucci – cominciai a frequentare il cenacolo culturale di Marilisa Cuccia, a Sarteano, a cui apparteneva anche Grazia. Fu lì che nacque l’idea del Festival di Pasqua (che ieri avrebbe dovuto ospitare una conferenza della docente, ndr), lei rappresentò per me un forte motore spirituale, spingendomi a superare i problemi in nome della bellezza e della conoscenza". "Dovevamo presentare il suo saggio su Oriente e Occidente, tra filosofia greca e intelligenza artificiale, tra buddismo, meditazione e scienza – ricorda Silvia Calamandrei, presidente della biblioteca – eravamo intimiditi dalla sua complessità, a lei pareva semplicissimo".

Ha lasciato anche una scia di gesti generosi, come il pensiero che dedicò al libraio, Fernando Nicastro, tragicamente morto nel 2019 ("nel consigliare libri aveva la discrezione affabile di un gentleman d’altri tempi; li aveva amati tutti, come suoi figli da custodire") o più semplici, come regalare a un amico un golf appartenuto al marito Elemire Zolla, in segno di grande familiarità. Lunedì si potrebbero conoscere i dettagli del definitivo commiato.

Diego Mancuso