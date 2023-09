È il contesto rinascimentale del Tempio di San Biagio, a Montepulciano, il luogo dove sabato 16, alle ore 21, L’Orfeo di Claudio Monteverdi sarà presentato in forma di concerto dall’Ensemble Etruria Barocca guidato da Dimitri Betti, come omaggio ad Agnolo Poliziano. L’evento si inserisce nel triennio di celebrazioni indetto dal Comune in onore del letterato.