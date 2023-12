Montefollonico in 500 volti: "Fotografate 187 famiglie. Documento che resterà"

di Laura Valdesi

"Una cosa curiosa e tenera: un signore si è fatto riprendere con dietro l’immagine della moglie che era scomparsa", racconta Alessio Capitoni. "Ci sono negli scatti, insieme alle persone, cani e gatti che ormai fanno parte delle famiglie a pieno diritto. C’è chi ha voluto farsi fotografare con la gallina, chi con l’oca ammaestrata", aggiunge svelando i dettagli di un libro, "Limbo", destinato a restare nella memoria della comunità di Montefollonico. Perché nelle sue 480 pagine di foto sono rappresentati 187 nuclei familiari. In tutto 500 le persone che hanno accettato di partecipare a questo progetto dal valore antropologico. "Era l’autunno 2020 quando Alessio Capitoni mi disse della sua iniziativa con i ritratti degli abitanti di Montefollonico. Alla Pro loco piacque subito per ricreare un senso di comunità e di appartenenza in un paese così mutato anche a seguito delle dinamiche migratorie e sociali. Un lavoro lungo e faticoso ma il risultato è stupendo", annuncia il presidente della Pro Loco Leonardo Trombetti. Che presenterà l’opera insieme all’autore e al sindaco Giacomo Grazi – che vive nella frazione ed è dunque fra i volti fotografati – sabato 30 dicembre alle 18.30 a Palazzo Pretorio.

Capitoni, in verità, gioca in casa. Perché per 30 anni ha vissuto a Montefollonico prima di spiccare il volo nella capitale dove lavora per il ’6PM Studio’ anche se torna spesso a Montepulciano dove ha trascorso il periodo del covid. "Ho passato ore con persone con cui sono stato una vita che mi sembra dunque di aver rivissuto due volte raccontando com’è cambiato il paese, dalla badante tunisina al signore proprietario di un casale, straniero. Una serie di mutamenti demografici, culturali e anche di nazionalità da cui nessun centro è immune", osserva spiegando meglio l’origine del progetto. "Prendere in prestito un momento, quello del covid, ma per raccontare altro. Non volevo riempire il libro di foto di ambulanze, paesi chiusi. Ho pensato di mettere i volti delle persone che hanno vissuto la pandemia, fra 100 anni potranno sapere chi c’era. Quasi tutti hanno accettato l’idea, abbiamo ricevuto anche dei no. Dispiace ma si possono anche avere idee diverse", osserva Capitoni.

Gli scatti degli abitanti di Montefollonico sono in bianconero. "C’è voluto tempo per cogliere l’attimo e per realizzare il progetto, tre anni. Considerando che sono andato in casa di tutti con attrezzature da montare e luci, al termine dell’iter è stato poi fatto il libro fotografico. Dove ho inserito lo scatto di famiglia e poi il ritratto dei singoli componenti. Sotto ognuno solo il nome di battesimo e l’indirizzo".