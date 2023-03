Monte dei Paschi Rinnovo organi Assemblea a porte chiuse il 20 aprile

Il Monte dei Paschi ha convocato a ‘porte chiuse’ l’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio e il rinnovo degli organi per il prossimo 20 aprile. L’ultima assemblea, quella straordinaria di settembre per il varo dell’aumento di capitale da 2,5 miliardi, fu organizzata consentendo la presenza dei soci della banca di Rocca Salimbeni.

Per il rinnovo degli organi emerge poi la valutazione del consiglio uscente che, a maggioranza, propone ai soci di confermare nell’attuale composizione (di 15 membri) l’organo di governo della banca senese. A settembre lo Statuto della banca era stato modificato per togliere i limiti di età ai consiglieri (75), al presidente (70) e all’amministratore delegato (67) misura che consente, tra l’altro, il rinnovo dell’incarico all’attuale numero uno esecutivo Luigi Lovaglio. All’ordine del giorno c’è anche la nomina del presidente e degli altri membri del collegio sindacale per gli esercizi 2023-2024- 2025.

Mentre Mps continua il lavoro di risanamento, al Governo intanto si preparano le grandi manovre per la lotteria delle nomine. Le liste per il nuovo consiglio d’amministrazione, devono essere depositate entro il 26 marzo. Nelle stanze del Ministero dell’Economia, che ha il 64,2% del capitale della banca, non hanno ancora preso una decisione sulla riconferma di Luigi Lovaglio come ad, nonostante i risultati indiscutibili messi a segno in 13 mesi a Rocca Salimbeni. La presidente Patrizia Grieco si è già tirata fuori dalle nomine, da fonti governative ribadiscono che il piano industriale di Lovaglio resterà la bussola.

Una mancata conferma di Lovaglio "sarebbe un terribile errore alla luce del suo track record, del successo dell’aumento di capitale e del suo standing con gli investitori" ha scritto ai propri clienti Equita Sim, imputando la debolezza del titolo alle incertezze sul timoniere. Anche Mediobanca ha affermato di condividere l’apprezzamento del mercato per Lovaglio, un banchiere, affermano gli analisti di Piazzetta Cuccia, che ha "il track record giusto" per condurre la banca di Siena verso l’obiettivo finale di una fusione. Per l’assemblea del 20 la banca invece precisa che l’intervento e l’esercizio del diritto di voto potranno svolgersi esclusivamente tramite conferimento, da parte dei soggetti cui spetta il diritto di voto, di apposita delega al rappresentante designato. Non sarà pertanto consentita la partecipazione, fisica o mediante sistemi di audioconferenza, degli azionisti ai lavori assembleari.