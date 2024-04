Montarrenti, il castello conquistato. Gugliotti: "Una grande opportunità"

"È un’opportunità per la quale vale la pena spendersi, consapevoli che si tratta di una sfida ambiziosa e che richiederà un grande impegno". Giuseppe Gugliotti, sindaco di Sovicille, è soddisfatto per l’operazione condotta al castello di Montarrenti, che per nove anni sarà appunto gestito dall’amministrazione comunale.

Gugliotti, dall’opposizione Michela Guerrini vi accusa di aver impegnato troppe risorse del bilancio. Cosa replica?

"Crediamo che questa sia un’importante opportunità per tutto il territorio. Un’occasione di crescita culturale, attrattiva turistica e ricadute positive per l’intera comunità".

Da dove partite?

"La cosa più immediata è riprendere in mano quegli scavi archeologici che furono paradigmatici per lo studio dell’incastellamento medievale. Abbiamo già parlato con il professor Valenti, con le due Università: pensiamo si possa fare molto, guardando anche alle esperienze di San Galgano e Miranduolo".

In cosa si può tradurre?

"Il progetto scientifico-didattico può andare di pari passo con la valorizzazione di un luogo così identitario per la nostra realtà. E ovviamente è emerso anche molto altro nell’anno in cui abbiamo compiuto percorsi di partecipazione. Partendo da un presupposto: aver mantenuto quel bene a uso pubblico è un grande risultato".

Resta il tema dell’impegno economico, circa 25mila euro all’anno di canone...

"Intanto potranno essere scomputate le spese per manutenzioni straordinarie e investimenti. E poi non rinunceremo alla possibilità di introiti, per garantire sostenibilità economica al progetto. Senza dimenticare che, per un ente pubblico, le ricadute sul territorio rappresentano comunque un valore aggiunto da non sottovalutare".

In alternativa al vostro intervento cosa sarebbe potuto succedere?

"La Provincia avrebbe potuto mettere in vendita il bene, con l’intervento a quel punto di investitori privati. In passato, anche dai banchi dell’opposizione era stato chiesto di scongiurare questa ipotesi. È la direzione nella quale ci siamo mossi".

Ci sono forme di tutela?

"Il rapporto è tra due enti pubblici. Qualora ci fossero problemi di qualsiasi natura, ci sarebbe l’opportunità di rivedere la natura dell’accordo. Così come potrebbero farlo future amministrazioni. Ma siamo convinti che questa sarà una grande opportunità per Sovicille".