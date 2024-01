Montanari, no alla candidatura: "Resto rettore"

Lo aveva già annunciato nelle scorse settimane, ora nell’infuriare del dibattito sulle candidature fiorentine, il rettore dell’Università per Stranieri Tomaso Montanari ribadisce perentorio via social: "Ma come devo spiegarlo che NON (in maiuscolo nel post ndr) mi candido a sindaco di Firenze e resto rettore fino al 2027, Deo volente???". Il suo nome non è mai scomparso dal dibattito politico e mediatico anche quando, due giorni fa, da sinistra a Firenze è arrivata la candidatura del consigliere Dmitrij Palagi. Ora la nuova secca smentita, legata anche a un mandato rettorale ancora lungo e che si concluderà nel 2027. Parole che sembrano chiudere definitivamente la discussione sulla sua eventuale candidatura. Forse.

Orlando Pacchiani