Montanari ko al Tar, lo stadio torna al Comune

Non troppi giorni fa, l’ineffabile ingegner Montanari provò anche a impedire l’accesso agli eroi della prima promozione in serie A sul prato del Rastrello. Poi dovette capitolare, suo malgrado, per la richiesta del Comune cui era obbligato a fare fronte. Da ieri almeno questa parte del problema non esiste: il Tar ha respinto il ricorso dell’Acr Siena, di fatto consentendo di procedere con la rescissione della convenzione per stadio e Bertoni all’Acquacalda. È solo uno dei corni del problema, perché la società resta per ora bloccata nelle mani di Montanari, ma almeno lo stadio torna alla comunità. La partita è delicatissima, perché la passione Robur è di fatto tenuta in ostaggio. Ma ora il Comune ha una leva su cui fare forza: lo stadio.