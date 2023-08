Montalcino, sabato presentazione ’A Passolento’ con Andreini

Sarà presentato sabato 26 alle 17, nel salone atrio della biblioteca comunale di Montalcino, l’ultimo libro dell’architetto montalcinese Mauro Andreini ’A Passolento’. Dopo un lungo silenzio, l’autore di ’Architettura in corso’ (Electa) e di ’Nova Atlantide’ (Librìa) torna alle stampe con un altro libro, ’A Passolento. Il mio viaggio intorno all’architettura. Progetti 1992-2022’. Si tratta di un racconto, fatto in prima persona, della storia dell’autorearchitetto nel corso degli ultimi trent’anni, splendidamente illustrata dalle fotografie delle sue opere di nuova costruzione. Una narrazione, in cui testo e immagine collaborano a rendere i tratti di un’autobiografia illustrata particolarissima, quella di un autore a noi noto per la singolare capacità creativa e per l’ironia che lo contraddistingue. Dopo i saluti istituzionali, seguirà l’intervento introduttivo di Tommaso Giannelli e quello dell’autore che illustrerà sinteticamente con immagini e commenti i contenuti del libro e delle sue principali opere.

Andrea Falciani