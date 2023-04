Montalcino, morta la centenaria trovata ferita: la procura dispone l’autopsia

Montalcino (Siena), 18 aprile 2023 – Sembrava che ce l’avesse fatta. Che fosse riuscita a superare il momento delicato. Non era infatti in terapia intensiva Aurelia Bianchini, la ultracentenaria di Montalcino che il 3 aprile scorso era stata trovata in terra in camera da letto dalla badante, nella sua abitazione del centro storico. Strani segni sul corpo e sul pavimento anche sangue. Erano arrivati i carabinieri, che conducono l’inchiesta coordinata dal pm Valentina Magnini, unitamente all’ambulanza. Era stato aperto un fascicolo.

La donna, che appartiene ad una famiglia conosciuta e molto benvoluta, si è spenta ieri alle Scotte. Avrebbe compiuto 102 anni il 13 maggio prossimo. Ora la procura, che già aveva indagato come atto dovuto la figlia che viveva in casa con l’anziana e che era stata subito ascoltata a palazzo di giustizia dal magistrato, compirà ulteriori approfondimenti sulla vicenda, anche umanamente delicata. A partire dall’autopsia che dovrebbe svolgersi venerdì e che verrà eseguita dalla medicina legale di Siena.

Un accertamento cardine per stabilire se il decesso dell’ultracentenaria sia collegato ai segni che presentava sul corpo. Oppure se il suo fisico, stante appunto l’età, abbia ceduto per ragioni sanitarie. Da subito la procura ha cercato di capire se fossero stati provocati oppure se dovuti ad una caduta accidentale attraverso l’affidamento di una consulenza mirata.

La figlia, come detto, indagata per lesioni dolose aggravate dal legame di parentela, è difesa dagli avvocati Massimiliano Tozzi e Alessandro Buonasera. Proprio dalla tipologia di queste ultime – e adesso anche dall’esito dell’autopsia che cristallizzerà le cause del decesso – potrebbe dipendere o meno l’individuazione di un diverso reato.

Nell’abitazione, ora dissequestrata, i carabinieri della stazione locale e quelli del nucleo investigativo avevano svolto accertamenti e rilievi appena la badante aveva trovato l’anziana, allertando forze dell’ordine e soccorsi. Erano tornati successivamente nell’appartamento per un’ispezione alla presenza di un legale dell’indagata che l’aveva assistita durante l’interrogatorio del pm. Le condizioni dell’anziana sembravano stabili ma alla sua età ogni soffio di vento può creare problemi. Grande il cordoglio a Montalcino per quella nonnina che aveva lavorato all’ospedale locale, rimasta vedova da giovane. E per una famiglia che sta vivendo un momento doloroso e delicato.