Schianto frontale al bivio, gravissimo un uomo di 45 anni

Montalcino (Siena), 16 luglio 2023 – E’ ricoverato in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita il 45enne di Montalcino che sabato pomeriggio (erano da poco passate le 17) è rimasto coinvolto in un incidente stradale accaduto sulla strada provinciale 14 che da Montalcino scende verso Paganico. Una Smart, condotta dal 45enne residente a Montalcino, si è scontrata con una Skoda, con due persone a bordo, all’altezza del bivio che conduce a Sant’Angelo in Colle.

Dopo le prime cure i sanitari del 118 hanno chiesto l’intervento di Pegaso. L’elisoccorso è giunto sul posto e il ferito, dopo essere stato stabilizzato, è stato trasferito alle Scotte.

Tutte da definire le dinamiche che hanno causato lo scontro. Gli accertamenti da parte dei carabinieri del nucleo radiomobile devono essere completati con le testimonianze dei due autisti coinvolti.