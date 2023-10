Montalcino, il giorno della festa. Torneo della Sagra del Tordo. Oggi la grande sfida tra gli arcieri

È arrivato il giorno della festa. Mentre i turisti gustano le specialità gastronomiche negli stand dei Quartieri, i capitani, gli arcieri e di conseguenza i loro popoli stanno aspettando il pomeriggio per disputare il torneo della Sagra del Tordo. Ieri a mezzogiorno si è svolto in piazza del Popolo il sorteggio degli arcieri e l’urna ha decretato che per il Borghetto del capitano Matteo Perfetti tireranno Filippo Piazza e Emilio Parri.

Il Pianello scenderà in campo con il capitano Silvano Tarducci e gli arcieri Riccardo Fattoi e Gabriele Cecchini. La Ruga del capitano Andrea Pignattai cercherà la vittoria con l’esordiente Stefano Finucci e Massimiliano Casali. Infine il Travaglio del capitano Andrea Ricci avrà in gara Dario Marini e Marion James Batazzi. Nel pomeriggio di ieri si è svolta la provaccia che è stata vinta dal Quartiere Borghetto che oggi, come da regolamento, sceglierà la corsia di tiro e l’ultima distanza da cui scoccare le frecce che quasi sempre risultano decisive.

Al termine della provaccia, nelle sedi dei Quartieri si sono tenuto le tradizionali cene. Il programma di oggi prevede alle 9 l’esibizione del gruppo ’Il Trescone’, alle 11 il corteo storico si recherà in piazza del Popolo dove il banditore annuncerà l’inizio della festa. Subito dopo, davanti alla chiesa di Sant’Egidio la benedizione degli arcieri e della città di Montalcino.

A mezzogiorno, in Fortezza, saranno consegnate ai capitani le frecce per il torneo che tornerà a sfilare alle 15,15 per recarsi al campo dove otto arcieri si sfideranno per vedere sventolare le bandiere del proprio Quartiere e per portare in sede l’opera dell’artista Daniela Martelli.

Andrea Falciani