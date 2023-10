Montalcino, il Borghetto vince il torneo degli arcieri. Una sfida al cardiopalma

E’ il Quartiere Borghetto che si è aggiudicato l’edizione 2023 del torneo della Sagra del Tordo a Montalcino. La vittoria per il rione di Santa Croce è giunta al termine di una gara tirata e ben interpretata dagli otto arcieri in campo. Alla prima distanza sbagliano subito Ruga e Borghetto e il Quartiere risultato poi vincitore commette un errore anche nella serie successiva. Troviamo quindi in testa Travaglio e Pianello. Ai 35 metri però sia il Pianello che il Travaglio commettono errori a causa dei quali passa in testa la Ruga. All’ultima distanza (42 metri) scelta proprio dal Borghetto in quanto vincitore della provaccia di sabato, la gara vede la Ruga con 59 punti mentre gli altri tre seguono a 57.

Nulla è deciso quindi e saranno proprio le ultime dieci frecce a decretare il vincitore. Dopo le prime cinque c’è il sorpasso del Borghetto a causa degli errori di Ruga Pianello e Travaglio ma il vantaggio degli arcieri biancorossi è ancora di soli due punti. In pratica la vittoria se la giocano Emilio Parri per il Borghetto e Massimiliano Casali per la Ruga. Entrambi mettono a segno tutte le loro frecce lasciando la situazione invariata e permettendo così al popolo di Santa Croce di invadere il campo per festeggiare la vittoria portare in trionfo capitano ed arcieri. Gare così tirate tengono sulla corda fino alla fine e gli arcieri sentono la pressione del pubblico che ad ogni distanza si fa sentire più forte ed è per questo che la vittoria ha un sapore bellissimo. Da ieri sera è iniziato per il Borghetto un lungo periodo di festeggiamenti mentre per gli altri la bella stagione è davvero finita ed è iniziato il tempo di preparare la riscossa per il prossimo torneo di apertura delle cacce. Anche quest’anno è stata una bella festa con tanta gente agli stand gastronomici per gustare i piatti tipici della tradizione locale.

Peccato solo che il corteo storico del pomeriggio sia stato effettuato in versione ridotta a causa dell’acquazzone improvviso che ha mezzogiorno ha colto i figuranti in fortezza infradiciando molte monture e rendendo così impossibile indossarle rischiando di rovinarle.

Montalcino ha dunque rivissuto la sua antica storia scrivendone un’altra pagina e guardando avanti per mantenere viva la tradizione e cercare di migliorarla ulteriormente.

Andrea Falciani