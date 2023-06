Una settimana tra musica e teatro con ‘Di borgo in borgo’, una rassegna diffusa nel territorio di Montalcino, organizzata dal Teatrino dei Fondi con il Comune. Sette appuntamenti che animeranno i territori da Sant’Angelo in Colle, Torrenieri, San Giovanni d’Asso, Castelnuovo dell’Abate, Montalcino e Montisi. Si parte giovedì 22 alle 21.30 a Sant’Angelo in Colle, in piazza Castello, con ‘Cabaret Mistico’: in scena Andrea Kaemmerle insieme a Andrea Barsali (chitarra) e Marco Vanni (sax e clarinetto). Seconda tappa a Torrenieri venerdì 30 alle 21,30: in piazza del Mercato Michele Crestacci metterà in scena lo spettacolo ’Modigliani’.