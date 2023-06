"Se oggi il Brunello di Montalcino è un brand territoriale conosciuto in tutto il mondo lo dobbiamo a Ilio Raffaelli, uomo di cultura, pragmatico e lungimirante al contempo. Da sindaco - il più amato dai montalcinesi dal 1960 al 1980 -, Raffaelli ha sempre sostenuto le aziende condividendo un percorso di orgoglio e riscatto per un progetto di sviluppo di Montalcino fondato su un’economia agricola sostenibile e di qualità". Così Fabrizio Bindocci, presidente del Consorzio del Brunello, ricorda Ilio Raffaelli, l’ex primo cittadino di Montalcino, scomparso domenica all’età di 96 anni. "Tutta la denominazione – prosegue Bindocci – gli è profondamente riconoscente e continuerà a lavorare nel solco della sua visione sempre proiettata alla promozione e valorizzazione del territorio, con il Brunello ambasciatore di uno stile di vita e di impresa". Nel 2020, Ilio Raffaelli è stato insignito del Premio Speciale Leccio d’Oro del Consorzio.

"Con la scomparsa di Ilio Raffaelli Montalcino perde una delle sue figure di riferimento, una tra le più illuminate e lungimiranti della storia recente. Persona sempre lucida, concreta e vera, Raffaelli ha guidato la nostra comunità per venti anni da sindaco avendo sempre come obiettivo principale l’interesse collettivo con una visione che ci ha proiettati nel mondo come ‘città dei primati’ come Ilio definiva la nostra Montalcino. Alla sua famiglia la vicinanza di tutta la nostra comunità", dice Silvio Franceschelli, sindaco di Montalcino e senatore della Repubblica sulla scomparsa di Ilio Raffaelli.