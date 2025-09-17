Montalbuccio. Prorogata la convenzione

La Giunta comunale ha deliberato di prorogare la convenzione con la Prefettura di Siena per la messa a disposizione dell’immobile di Montalbuccio per la prima accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale. L’accordo avrà durata di 12 mesi dalla data di attivazione del nuovo contratto d’appalto con il soggetto gestore che si aggiudicherà il servizio in seguito a nuova procedura di affidamento che sarà effettuata dalla Prefettura di Siena.

L’immobile di proprietà del Comune di Siena, situato in strada di Casciano delle Masse numero 6 (ex scuola elementare di Montalbuccio), dal giugno 2023 era stato messo a disposizione per offrire una soluzione immediata e urgente, anche se temporanea, al problema dei cittadini immigrati pakistani, con l’obiettivo, da un lato, di rispondere alla richiesta di sicurezza e decoro dei cittadini senesi, che a più riprese hanno manifestato il loro disagio e, nel contempo, di offrire una sistemazione dignitosa e igienicamente sostenibile ai cittadini immigrati. Nel giugno 2024, poi, Comune e Prefettura avevano sottoscritto una convenzione annuale per l’utilizzo dell’immobile come Cas. Il servizio era stato attivato il 16 settembre 2024, in convenzione con la Croce Rossa italiana – Comitato di Siena.