’Montagna per tutti’. Esibizioni e stand domani in Fortezza

Come si affronta un’arrampicata in parete, quali attrezzi usare, come fare i nodi, come orientarsi con la bussola. Ma anche cosa mettere nello zaino per una tranquilla escursione e come scegliere gli scarponi giusti. Alle 15.30 di domani, al Bastione della Madonna in Fortezza, il Club alpino italiano di Siena organizza un evento dal titolo ’Montagne per tutti’. Il Cai mette in campo le sue guide per avvicinare adulti e bambini al mondo delle alte quote: ci saranno stand su temi diversi. La manifestazione del Cai è curata dalla Scuola sezionale escursionismo ’Sabatino Rossi’.