"Monitoraggio costante del traffico"

Dopo le recenti polemiche sul cordolo realizzato e poi rimosso a Fontebecci, un’interrogazione comunale di Anna Ferretti ha chiesto lumi sul nuovo collegamento tra la rotatoria e viale Giovanni Paolo II. "Già nel precedente strumento urbanistico l’area di Fontebecci era oggetto di previsione edificatoria di tipo commerciale non alimentare di media superficie – ha risposto l’assessore all’Urbanistica Michele Capitani (foto) –. La previsione edificatoria è stata confermata a condizione che il soggetto promotore realizzasse alcune opere pubbliche. Dal progetto è stata stralciata la ‘bretella’ perché la realizzazione sarà effettuata da un privato". Sarà quindi l’azienda del nascente supermercato a portare avanti alcuni lavori: "La società si è impegnata nel ridisegno della rotatoria esistente, nella sistemazione del parcheggio e nella nuova ‘bretella’ stradale. I lavori per la bretella dovrebbero iniziare entro fine novembre e durare 5-6 mesi. Il cordolo comparso non è un manufatto abusivo, solo la tempistica della realizzazione è stata sbagliata".

E sulle cifre: "Il costo delle opere è di 650mila euro, a fronte di un importo degli oneri di circa 178mila euro – ha detto Capitani –. Le opere da realizzare e cedere al Comune hanno un valore di oltre 3,5 volte gli oneri che il Comune avrebbe incassato e ha incassato anche circa 55mila euro del contributo sul costo di costruzione". Per le tempistiche potrebbero sorgere problemi: "Il costruttore del supermercato avrebbe ipotizzato un inizio dell’attività entro i primi di novembre – ha spiegato Capitani –. Si potrebbe generare una non corrispondenza tra l’apertura del supermercato e l’accesso alla nuova viabilità: stiamo lavorando anche su questo".

Eleonora Rosi