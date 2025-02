Monito del sindaco Fabio: "Social, potere da usare con consapevolezza"

"La scrittura serve per ’vedersi interi’ come spiega bene il Dottor S nella prima parte del romanzo di Italo Svevo ’La coscienza di Zeno’. Proprio per questo l’esercizio della scrittura, nonostante i flussi sempre più veloci di informazioni che accompagno le nostre giornate, deve necessariamente restare un pilastro base della democrazia", dice il sindaco di Siena Nicoletta Fabio. "’Cronisti in Classe’, che vede protagonisti giovani studenti senesi, è certamente un’occasione unica per riflettere sull’importanza della comunicazione e, soprattutto, su come essa stia cambiando nel mondo moderno. Tra gli argomenti sui quali riflettere, molto spesso al centro di dibattiti l’uso dei social media, che, come sapete, sono ormai una parte integrante della nostra vita quotidiana, non solo come mezzo di comunicazione personale, ma anche come strumenti che influenzano profondamente la nostra società. Il potere dei social media è oggi innegabile: una forza che va usata con consapevolezza e responsabilità. Il giornalismo, che oggi avete la possibilità di esercitare in modo così creativo e appassionato, si trova ad affrontare nuove sfide in un mondo digitale sempre più veloce e frammentato. Se da un lato i social media offrono l’opportunità di condividere informazioni in tempo reale e di dar voce a chi altrimenti non avrebbe una piattaforma, dall’altro lato pongono nuove responsabilità. Come possiamo distinguere tra notizie vere e false? Come possiamo combattere la disinformazione e promuovere un’informazione di qualità? Credo fermamente che i giovani – prosegue il sindaco – abbiano un ruolo fondamentale in questa evoluzione. I ragazzi di oggi sono cresciuti in un mondo digitale, hanno una consapevolezza unica degli strumenti che usano ogni giorno. I futuri giornalisti sono loro, sono loro i futuri responsabili della comunicazione. Su questo dobbiamo incentrare la nostra riflessione. La libertà di espressione che i social ci garantiscono è preziosa, ma con essa viene anche la responsabilità di diffondere verità e rispetto. Sono certa che questo Campionato di giornalismo darà a ciascuno dei partecipanti l’opportunità di mettersi in gioco, di esplorare nuovi orizzonti della comunicazione e di capire come il giornalismo possa rispondere alle sfide di un mondo sempre più digitale. Concludo con un augurio: che possiate utilizzare il potere delle parole, dei media e dei social non solo per informarvi, ma anche per ispirare gli altri, per costruire una comunità più consapevole, più inclusiva e più aperta".