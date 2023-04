Mondino, uno ’Start’ dopo 27 anni "Nelle opere l’amore per l’Oriente"

Dopo 27 anni Aldo Mondino ritorna a Siena. L’ultima volta che le opere dell’artista torinese sono state esposte nella città del Palio è stata infatti nel 1996. Un legame giù allora stretto, al quale Mondino, scomparso nel 2005, ha dedicato l’opera che dà il titolo alla mostra inaugurata ieri mattina al sesto livello di Palazzo Squarcialupi, ovvero ‘Start’. Si tratta una scultura che porta con sé i colori delle Contrade, ognuna associata alla zampa di un cavallo che sembra uscire dal muro nell’attimo in cui parte la corsa, momento identitario per eccellenza della città che Mondino ha sempre amato e portato con sé, anche negli anni in cui il suo interesse si è rivolto verso oriente.

È il periodo compreso tra gli anni Ottanta e il 2001, quello durante il quale sono state realizzate le trenta opere che compongono la mostra, curata da Vittoria Coen, che nel corso dell’inaugurazione ha sottolineato: "Quello che possono vedere i visitatori è l’amore per l’Oriente di Mondino. Cittadino del mondo, l’artista non si pone limiti, la sua indomabile curiosità è la linfa che alimenta il segno, le pennellate, i vortici delle emozioni più profonde".

"È la prima mostra interamente realizzata dalla neonata Fondazione Santa Maria della Scala - ha detto la presidente, Lucia Cresti – e siamo particolarmente orgogliosi di aver raggiunto un risultato così importante in così poco tempo. ‘Start’ in questo caso racconta non solo il percorso dell’artista ma anche quello del Santa Maria della Scala". "La prima opera della mostra – ha commentato il figlio Antonio Mondino – rappresenta le zampe dei cavalli su cui sono raffigurati i colori delle contrade. L’altra opera che si chiama proprio ‘Siena’ rappresenta l’amore di mio padre per il vostro territorio". Le opere in mostra, provenienti da gallerie e collezioni private, raccontano la ricerca artistica di Mondino attraverso l’uso di tecniche e materiali diversi, dal ferro al bronzo fino alla pittura ad olio su linoleum. Un viaggio misterioso tra dervisci danzanti, rabbini, sultani, mercanti, donne algerine, ritratti che raccontano mondi distanti tra Oriente, Nord Africa e India. ‘Aldo Mondino.

START. Un incessante inizio’ è organizzata dalla Fondazione Santa Maria della Scala in collaborazione con Alessandro Bagnai e l’Archivio Aldo Mondino, e il contributo di Ars Movendi.

Riccardo Bruni