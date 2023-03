Mondino e quei viaggi fantastici Il Santa Maria celebra l’artista

Siena celebra i viaggi fantastici di Aldo Mondino, con una mostra che dall’8 aprile sarà aperta al pubblico negli spazi del VI livello di Palazzo Squarcialupi. Un evento organizzato dalla Fondazione Antico Ospedale Santa Maria della Scala in collaborazione con l’Archivio Aldo Mondino, realizzato grazie al contributo di Ars Movendi. La mostra, a cura di Vittoria Coen, è intitolata ‘START. Un incessante inizio’ e riunisce oltre trenta opere dell’eclettico artista torinese, considerato uno dei protagonisti indiscussi della sperimentazione artistica nazionale e internazionale. Un percorso espositivo che racconterà "l’incredibile ricerca artistica di Mondino – anticipano gli organizzatori – che spazia attraverso l’uso di tecniche e materiali diversi, dai semi dei primi tappeti, ai lavori con lo zucchero e con il torrone, dal ferro al bronzo e alla ceramica, dal caramello al cioccolato, dal vetro all’eraclite, fino ad approdare alla pittura ad olio su linoleum".

"Un artista che attraversa il tempo e lo spazio – aggiungono gli organizzatori – in modo straordinariamente sorprendente, con uno sguardo aperto e curioso rivolto all’Oriente, al mondo arabo, al Nord Africa, all’India, alla tradizione ebraica. Compaiono sulla scena dervisci, sultani, rabbini, fino alle popolazioni di origine subsahariana". Mondino è stato prima di tutto un viaggiatore curioso, capace di riportare questa passione nelle sue creazioni artistiche. La mostra a lui dedicata, articolata attraverso opere realizzate in un arco temporale compreso tra gli anni ottanta e i primi anni duemila, tra dipinti su linoleum e sculture di medie e grandi dimensioni provenienti da importanti collezioni pubbliche e private, rimarrà allestita fino al 9 luglio.

L’inaugurazione per sabato 8 è fissata alle 11, mentre per il giorno prima è in programma la presentazione ufficiale alla stampa. Gi spazi del Santa Maria, che già di per sé sono oggetto di ammirazione da parte dei visitatori, tornano quindi a farsi teatro di grandi eventi dedicati all’arte, e in questa occasione offriranno la cornice ideale a un percorso artistico ricco di estro e fantasia, come quello proposto dalle opere realizzate da Mondino, nelle quali rivivono i suoi viaggi e la sua grande curiosità intellettuale che lo ha reso un artista in grado di attraversare tempo e spazio in modo straordinario.

R.B.