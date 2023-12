"Molino Astrone" Torna a nuova vita grazie all’associazione per disabili

Il complesso e antico borgo del Molino Astrone, confiscato alla mafia anni fa, torna a nuova vita grazie alla associazione "Durante e Dopo di Noi" che si occupa di ragazzi disabili e fragili. È stato il Comune di Chiusi a mettere a disposizione questo immobile all’associazione. Nei giorni scorsi c’è stato un pranzo sociale di inaugurazione alla presenza del presidente della Regione Toscana e del sindaco di Chiusi Gianluca Sonnini. "E’ una giornata bellissima – ha affermato la presidente di Durante e Dopo di Noi, Cristina Lorenzoni -, si inaugura la nuova struttura che ospiterà la nostra associazione. Vorrei ringraziare coloro che hanno reso possibile tutto questo, i volontari, le ditte che hanno lavorato al nostro fianco, il nostro sindaco e tutta l’amministrazione. Grazie anche a Don Antonio Canestri, all’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese, alla consigliera regionale Elena Rosignoli e al presidente Giani per la loro graditissima presenza". "Oggi – ha commentato il primo cittadino Sonnini – ritrovarsi qui rappresenta il coronamento di un grande lavoro collettivo svolto in sinergia fra le istituzioni, le associazioni, le aziende ed i cittadini che hanno permesso la realizzazione di questo importantissimo progetto sociale". Soddisfazione è stata espressa anche dal presidente della Regione Toscana che, partecipando all’inaugurazione, ha parlato di "cambiamento storico". Già a partire dal mese di gennaio 2022 il Comune di Chiusi aveva manifestato l’interesse alla destinazione del bene confiscato per fini sociali, rinnovando la precedente richiesta già inoltrata nel 2018, trasmettendo il progetto di utilizzo dell’immobile realizzato dall’Associazione "Durante e Dopo di Noi". Il bene è stato così assegnato, essendo stata riconosciuta la validità del progetto per fini sociali il giudice ha ritenuto fondamentale l’utilizzo del bene da parte del Comune di Chiusi che ha anche effettuato una serie di interventi di manutenzione ordinaria per permettere il normale utilizzo dell’immobile da parte dell’associazione.

Massimo Montebove