Molesta volontarie, racconti choc

Siena, 23 giugno 2023 – «Quelle molestie le ho subite anche io. Dalle parole poco decenti ai palpeggiamenti. Credo fosse fra il 2021-2022, non ricordo esattamente". Pronuncia le parole in tribunale con timore. E quando il presidente del collegio Simone Spina la invita a riferire in modo esplicito i termini usati esita un attimo, poi li declina. Avances esplicite. Termini forti. A luci rosse.

"Mi ha toccato il seno", aggiunge. E racconta del tentativo di slacciarle il reggiseno da parte del 53enne, seduto accanto ai difensori Rossana Giulianelli e Manuela Capogreco.

All’epoca dei fatti, quando il suo comportamento sarebbe stato sopra le righe, era dipendente di un’associazione di volontariato. "’Non mi devi più toccare’, gli dissi. Quanto a una giovane volontaria che si confidò con me, la rassicurai che non era colpa sua di quel comportamento perché lo faceva un po’ con tutte. Consigliai di parlare con i genitori. Sì, so che è stata malata. Mi riferì di un esaurimento nervoso", aggiunge la testimone del processo ad un uomo accusato di violenza sessuale nei confronti di una volontaria (all’epoca ancora minorenne).

"Aveva attacchi di panico – la deposizione della madre – , non intendeva più andare all’associazione. Diceva che la mattina c’erano persone che non le piacevano". Tentata violenza sessuale, stalking e violenza privata i reati che avrebbe commesso, secondo la procura, nei confronti dell’altra parte civile, una giovane donna assistita dall’avvocato Michele Cortazzo. L’uomo, che era dipendente dell’associazione, nell’ottobre scorso venne sospeso dal gip per un anno dallo svolgere ogni pubblico servizio. Attualmente non lavora più lì.

Conferma le avances nei confronti delle volontarie un altro testimone, autista-soccorritore. Riferisce le frasi a sfondo sessuale che sembravano, stando ai racconti in aula, all’ordine del giorno. "Non è uno scherzo chiedere ad una donna se effettua sempre delle ’prestazioni’, lo diceva oltretutto davanti ad altri. Per me è inqualificabile", riferisce un ulteriore dipendente dell’associazione. Che poco prima aveva ricordato "richieste di abbracci" alle donne da parte dell’allora collega.

Non fa una grinza l’imputato durante l’udienza fiume nel corso della quale, però, è stata sospesa anche la deposizione di una testimone per valutarne la posizione. Si torna in aula a luglio per fare chiarezza su una vicenda molto delicata. Che potrebbe riservare anche colpi di scena.