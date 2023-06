Modifiche ai servizi bus Autolinee Toscane per Palio del 2 luglio

Modifiche ai servizi bus di Autolinee Toscane per lo svolgimento del Palio del 2 luglio: le variazioni sono previste da giovedì a domenica. Sulle linee s21 capolinea spostato nell’area di Fontebranda anziché in piazza Indipendenza; s26, s27 e s29 capolinea nell’area di fronte all’ex ospedale psichiatrico a Porta Romana anziché in piazza del Mercato; la linea notturna 50N non transiterà da via Pispini ma devierà in via Gigli e via Piccolomini; variazioni anche per le linee Pollicino s51, s52 e s54 e la linea 590. Dalle 17 di domani non sarà consentito il transito da via CampansiPorta Camollia.