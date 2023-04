"Modello Sigerico per un Comune più efficiente"

Il ’modello Sigerico’ per efficientare la macchina comunale. E’ quanto presentato ieri mattina, proprio davanti a Palazzo pubblico, dall’ex presidente della società partecipata e candidato a sindaco Massimo Castagnini (foto): "Bisogna puntare su organizzazione, formazione e sviluppo professionale, per la risoluzione di problemi. Sono questi i punti cardine attorno ai quali si muoverà la mia azione – ha chiarito –. Il processo di ottimizzazione ha bisogno di dodici mesi per generare una macchina comunale completamente efficiente. Una volta che tutto girerà a velocità sostenuta, potrò chiudere rapidamente il 60 per cento del mio programma".

Indispensabili "il coinvolgimento e la valorizzazione dei dipendenti comunali": "Il capitale umano per me è al primo posto – ha evidenziato Castqagnini –. Bisogna investire sulle persone con la formazione e con un sistema premiante. Il Comune può essere gestito con una logica imprenditoriale, come un’impresa: possiamo sia fornire prodotti di qualità sempre maggiore per i cittadini, sia trovare il giusto riconoscimento per chi ci lavora". La formazione manageriale di Castagnini, che ha ricoperto per decenni ruoli dirigenziali in ambito bancario, ha avuto un banco di prova anche nel pubblico con la gestione di Sigerico: qui ha generato utili per quasi 5 milioni di euro in tre anni. "Occorre capire quali sono le esigenze dei cittadini – ha concluso il candidato sindaco – e fornire loro servizi di qualità. Scuole, asili, servizi alle imprese, a cui dare risposte in tempo reale grazie alla digitalizzazione. Non è più accettabile attendere 90 giorni per il silenzio assenso".