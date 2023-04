Modelli volanti a Fontana Oltre 40 da tutta Italia

Modelli volanti di un tempo, nei cieli di Poggibonsi. Si svolgerà il 30 aprile prossimo, a Fontana, per il secondo anno consecutivo, il ‘Trofeo Old Timer Città di Poggibonsi’, gara con modelli volanti costruiti sino agli anni Cinquanta con la sola differenza, rispetto ad allora, di essere radioassistiti. Oltre 40 i modelli in gara da tutta Italia, tutti autocostruiti dai concorrenti con l’impiego di materiali naturali. La competizione, che si svolgerà dalle 9 alle 16 di domenica, è organizzata dall’ASA (Associazione Senese Aeromodellisti) con il patrocinio della SAM62 (Society of Antique Modelers) e in collaborazione con il GAV (Gruppo Aeromodellisti Valdelsani). "L’Associazione senese aeromodellisti – ricordano gli organizzatori - è nata nel 1946 da alcuni appassionati che iniziarono questa attività sportiva a Siena, città nella quale, in precedenza, era sconosciuta. Da allora la passione ha attraversato gli anni, prima all’Aeroporto di Ampugnano, poi a Pian del Lago fino a oggi". Il raduno si terrà all’interno del rinnovato impianto sportivo di Fontana gestito dal GAV, in linea con le ultime disposizioni impartire a livello europeo da EASA e recepite da ENAC, il quale ha autorizzato lo svolgimento dell’attività aeromodellistica. "La competizione sarà l’occasione per provare la nuova pista del campo volo di Fontana, recentemente ampliata e attualmente dotata di due piste, di cui una in asfalto, per un totale di 150 x 50 metri – dicono ancora in conclusione gli organizzatori - e così invitiamo i giovani a passare una giornata insieme e ad appassionarsi a questa branca dell’aeromodellismo che è un bellissimo hobby e una disciplina sportiva".

Paolo Bartalini