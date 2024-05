Moda: "Le dimissioni?. Divergenze di visione"

Arriva la risposta del candidato sindaco a Radicondoli Luca Moda rispetto a quanto espresso dall’attuale assessora Stefania Dei, sostenitrice di Francesco Guarguaglini. "La mia è stata un’azione doverosa proprio per non creare squilibri all’interno della giunta dove si sarebbero seduti i due candidati sindaci – afferma Moda – Il perché le dimissioni sono arrivate solo adesso? Semplice, per rispetto e responsabilità verso le istituzioni e dell’incarico ricevuto, erano in corso progetti e questioni importanti da seguire come il ricorso al Tar sul progetto Lucignano. Proprio il 10 di aprile, all’udienza a Firenze ero presente solo io con l’avvocato Greco in rappresentanza dell’amministrazione e non il sindaco Guarguaglini né l’assessora Dei".

"Mi si accusa anche di scarsa lealtà perché c’erano divergenze interne che non si erano mai manifestate, ricordo solo che nel 2021 mi sono opposto al permesso di ricerca di geotermia speculativa e ho dovuto ricorrere persino a una raccolta di firme per chiarire la posizione del sindaco sul tema – continua Moda – Togliere la mensa da Radicondoli, altro esempio di divergenza, è stata una scelta per me sbagliata, fui contrario apertamente auspicando altra soluzione poi non trovata. La maggiore divergenza però è di visione".

"Se per l’assessora Dei la presenza non è poi così importante, noi pensiamo invece che la presenza così come l’ascolto siano fondamentali per trovare soluzioni – conclude Moda – Fantasiosa anche la ricostruzione della mia scelta come progetto ’carbonaro’ maturato mesi fa alle spalle della giunta, quando più semplicemente visione e approccio diversi mi hanno spinto a candidarmi con un altro gruppo. Non ci vedo niente di strano, scorretto o sleale".