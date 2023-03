"Moda indispensabile. Serve credito d’imposta sull’energia"

"La moda è un indispensabile attrattore ed è capace di creare nuovo lavoro. Ma lo shopping tourism da solo non può bastare. Occorre intervenire con azioni mirate ed un impegno corale da parte di tutti gli attori Regioni, Comune, Camere di Commercio, in collaborazione con le associazioni di categoria, per salvaguardare un indispensabile patrimonio di identità e cultura, anche utilizzando al meglio le risorse del Pnrr". È all’appello di Federmoda nazionale che Riccardo Ghini, presidente Federmoda Confcommercio Siena, rilancia facendo proprie le preoccupazioni che emergono dall’8° report sull’andamento demografico delle imprese commerciali e gli esercizi commerciali. Del resto anche a Siena in 10 anni, dal 2012 al 2022, hanno chiuso 47 attività in centro e 54 fuori dal centro. È urgente lavorare su aiuti alle imprese, crediti di imposta sull’energia. Altre urgenze: inflazione e consumi, la capacità di spesa delle persone, la valorizzazione delle reti di vendita".