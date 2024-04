Mociano, Scompiglio cow boy. Pes: "Niente tamponamento". E Criptha va anche a retromarcia

di Laura Valdesi

SIENA

Mociano, la ’prima’ ha fatto boom. Non erano neppure iniziate le batterie e già l’area del parcheggio risultava completa. Dietro front con le macchine e ben presto la fila si è allungata lungo la strada. Bel segnale, la passione c’è. E anche la pista, ribattuta dopo i galoppi, ha retto bene. Spettacolo? Non sono le corse a Monticiano ma solo galoppi di addestramento dove qualcosa però si è visto. Scompiglio è tornato a fare il cow boy nella seconda batteria su Aramis King. E, stando alla quantità di dirigenze intorno al suo van ieri, la sensazione è che sia il ’faro’ di Provenzano. E che possa essere un Palio ’tagliato’ su misura per lui. Con quale giubbetto è ancora tutto da vedere. Monta anche nella quarta batteria su Zeuri e durante il riscaldamento c’è un ’ingorgo’, Dino Pes su Drappellone scivola senza conseguenze. "Ma Scompiglio l’ha tamponato?", è il passaparola a bordo pista. Non resta che chiedere al diretto interessato. "Gli ha scartato verso il centro della pista e il cavallo è montato addosso a me", sintetizza Bartoletti. "Macchè tamponato – gli fa eco Dino Pes – solo uno scarto". Per chiudere il capitolo Scompiglio, appare in vena di scherzare: "Allora panino pagato", dice a Federico Fabbri che su Tale e quale era andato via bene dai canapi con Jonatan di rincorsa. Particolari che lasciano intravedere cosa si muove dietro le quinte e la ’costruzione’ in corso.

E i cavalli? Bene nella prima Anda e Bola che Sebastiano Murtas, apparso già in grande forma, porta via rapido fuori dai canapi con Antonio Mula su Zinias che fa vedere di che pasta è fatto. Fra le novità il faentino Matteo Rivola prima su Bide Tue e poi su Tempesta blu (terza batteria) che resta però inchiodato al canape. Nella seconda, a parte il debutto stagionale di Scompiglio, Andrea Coghe impegna Dolcecomelanutella, si fa vedere Dovizia e la proprietaria di Caveau si fa sentire a bordo pista: "Bravo Michel!". Putzu, naturalmente. Si guarda con interesse a Zenis, baio di 9 anni che ha corso nel Bruco e che Sebastiano Murtas valorizza in partenza e poi allungando. "Sembra maturato ancora", il commento di alcuni addetti a bordo rete. Curioso poi nelle fasi della partenza quando Elias Mannucci su Criptha, di rincorsa, entra fra i canapi e viene invitato dal mossiere Andrea Calamassi ad uscire. Non è ’matura’. E il cavallo lo fa con diligenza a retromarcia, senza scomporsi. Bella qualità insieme ad un galoppo interessante, come quello di Buran montato da Enrico Bruschelli. Ancora Murtas in evidenza nella quinta e ultima batteria con Ungaros e Gabriele Puligheddu su Tornada ma spinge anche Alessio Bincoletto su Carontes.

"Nei giovani ho notato finora tanta voglia di farsi vedere, chiaro che starà a loro quando avranno poi l’occasione e saranno a cavallo mostrare volontà e voglia di vincere. Ci sono ragazzi interessanti – commenta il capitano della Civetta Roberto Papei –, ci metto anche quelli che hanno alle spalle 7-8 Palii. Ricordo sempre che Trecciolino vinse il primo dopo averne corsi diversi, Brio lo stesso. Spero che i giovani facciano vedere la loro capacità senza stare a sentire campane o sirene. E’ fondamentale".