Mociano, pista ’scavata’. I soliti danni della pioggia

La pioggia caduta nei giorni scorsi ha provocato i ’soliti’ danni alla pista di Mociano. Come mostrano gli scatti fatti ieri da Fabio Di Pietro, i problemi maggiori riguardano la curva di San Martino e quella del Casato. Nella prima il teleobiettivo ha ripreso solchi profondi scavati dai torrenti di pioggia, che si vedono anche al Casato. La giornata di ieri, con sole ed un vento leggero, a colpo d’occhio mostrava un circuito in buone condizioni. In effetti, quando le macchine ed il rullo potranno entrare in pista senza affondare e restare impantanati, non ci vorrà poi molto per rimettere a posto il tracciato. Andrà aggiunta un po’ di terra, portata via dai fiumi di pioggia, compattando il fondo. Il problema è dunque quando potranno entrare in azione gli operai. Le previsioni meteo non mettono nuovi temporali e rovesci. Scarse le probabilità di precipitazioni. Semmai nuvole e cielo coperto. Ma forse non basterà ad assicurare il debutto dei cavalli del Protocollo già martedì 19 marzo.

La.Valde.