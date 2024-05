Mociano, paliata di Zenios scosso. Nessuna offerta per Pian delle Fornaci

di Laura Valdesi

SIENA

Fumata nera, niente offerte per il galoppatoio di Pian delle Fornaci. Il bando del Comune per trovare un operatore per l’ippodromo scadeva infatti proprio ieri. Ma, sebbene ci sia stato il sopralluogo nella struttura da parte di tre soggetti, non è poi stata presentata alcuna domanda. E’ andato deserto, insomma. Per cui Pian delle Fornaci per adesso resta senza gestore con il Comune che valuterà le prossime mosse. Tema che ha tenuto banco a Mociano, a bordo pista. Anche se l’estrazione a sorte del 26 maggio si avvicina e l’attenzione per la forma dei cavalli e dei fantini è ormai al centro dei giochi. Chiarito ieri anche il piccolo ’giallo’ post Monticiano sollevato dall’ideatore del canape a cigno, Walter Bianciardi, che lamentava la mancata scelta di mettere in tensione l’elastico che, applicato appunto al canape, ne determina la caduta. In realtà è stato montato e applicato sempre correttamente, conferma il Comune.

Scompiglio (foto in basso) sta vivendo un momento top con la compagna Ilaria che lo renderà padre a settembre: prima di montare a cavallo le assesta un bacio. E’ al centro delle attenzioni delle dirigenze che corrono. Interessante però anche l’atteggiamento di Tittia che, in tutti questi mesi, è rimasto profilo molto basso. Come nascosto. Attenzione dunque alle sue mosse, guai pensare che sia remissivo. Non è ancora venuto il mossiere Bartolo Ambrosione a Siena ma, secondo rumors, potrebbe anche non essere organizzato il tradizionale pranzo insieme ai capitani. Non ha certo necessità di conoscere l’ambiente, i dirigenti di prendere confidenza. Se c’è da chiarire qualcosa con lui – l’interpretazione della rincorsa, tanto non è un segreto - c’è tutto il tempo per farlo.

Cavalli, a Mociano ieri si è vista una bella uscita dai canapi di Michel Putzu su Donrodrigo, seguito da Antonio Mula che su Benitos sta facendo molto bene. Anche Mattia Chiavassa ha spinto Trikke. Ma è stata la seconda batteria quella più spettacolare. Il fantino, sul suo cavallo Zenios, schizza via forte insieme a Salvatore Nieddu su Ardeglina. Arrivano appaiati alla curva di San Martino, Chiavassa la supera ma poi scivola giù dal baio di 9 anni senza conseguenze. Il cavallo comincia a correre forte, galoppando felice a coda ritta. Dando vita ad una paliata con Mula che è su Canarinu. Finché Chiavassa non lo ferma. Si fa vedere anche Rocco Betti sul giovane Diosu de Campeda. Nessun problema per Alessio Migheli che su Compilation prende un colpetto fra i canapi. Viso d’angelo, che fa coppia fissa con Stefano Piras questa stagione, parte bene: non c’è notizia. L’esperienza paga, vale anche per Veranu che Marco Bitti spinge forte facendo quel serio impegno che i veterinari chiedono a tutti. Esperienza, si diceva. Si vede quella di Tiepolo, con Elias Mannucci fermo al canape come una statua nella quarta batteria. Dove al pronti via si fa notare Nieddu su Coca, confermando le buone doti, così come pedala fluido il sauro di 6 anni montato da Mula, Zinias. Chiusura alla cow-boy, sotto un sole cocente, per Scompiglio che dopo aver montato Esperance, sauro di 4 anni nella terza batteria, spinge fortissimo, incitandolo, Zeuri nell’ultima dove fa giri (quasi) a tutta manetta, prima di richiamarlo. Galoppa forte Bim Bum Bam e si impegna Dovizia, montata da Federico Fabbri.

Ora l'attenzione si sposta su Fucecchio – il 19 si corre il palio e sono stati iscritti 53 nomi per le visite –, domani invece cavalli in pista a Monteroni: 6 corse