Mobilità e sostenibilità ambientale

Assessore ai Trasporti Roberto Gambassi qual è la percentuale di chi, per lavoro o scuola, si sposta in auto o usa i bus?

"A Poggibonsi il tpl è usato quasi esclusivamente dagli studenti, circa la metà del totale. Il numero dei genitori che ancora accompagnano i figli in auto è oggettivamente alto. Per raggiungere le zone industriali i collegamenti sono carenti e le persone sono ancora troppo legate alle loro abitudini".

Ritiene che una forte sinergia fra enti locali e trasporti possa essere utile ai fini di una mobilità a minor impatto ambientale ovunque?

"Le amministrazioni non possono far altro che supportare AT nel perseguire questo obbiettivo. Le leggi sono così: si investe prima di tutto per risolvere i problemi maggiori, sappiamo però che bisogna fare sempre meglio; l’Europa dovrà aiutarci a sviluppare la mobilità sostenibile".

Quali iniziative intende adottare l’amministrazione per rendere Poggibonsi "Comune a impatto zero"?

"Sarà presto presentato il Piano di Mobilità Sostenibile, che prevede ’Poggibonsi città 30’. La via è questa, è necessario e si farà con il contributo di ognuno".