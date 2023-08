Missioni in Madagascar e Brasile I giovani delle parrocchie in partenza

Il Brasile e il Madagascar sono le mete delle missioni dei ragazzi dell’arcidiocesi di Siena-Colle-Val D’Elsa-Montalcino. Il primo gruppo, guidato da don Gianfranco Poddighe, responsabile dell’Ufficio per la cooperazione missionaria tra le Chiese dell’Arcidiocesi, è partito per il Brasile con destinazione Balsas, dove è stata aperta la Fazenda da esperança, centro di recupero femminile per tossicodipendenti. Il gruppo di giovani di Poggibonsi si fermerà in Brasile per 15 giorni. Un altro gruppo, guidato da Don Vittorio Giglio, direttore dell’ufficio per le Comunicazioni sociali dell’Arcidiocesi, partirà il 4 settembre per Analaroa, un villaggio in Madagascar: con don Vittorio ci sarà Osanna Luchi, che accompagnerà un gruppo di 10 ragazzi di Sovicille che si cimenteranno nell’opera di verniciatura di letti, tavoli e sedie del refettorio di un centro che ospita bambini affetti da patologie come il rachitismo da malnutrizione. Giovedì 31 agosto, il gruppo vivrà una serata ’pre-partenza’: alle 18 la Santa Messa nella parrocchia di Sovicille con la benedizione al gruppo e, dopo una breve presentazione dei ragazzi, si terrà la cena in giardino, con raccolta fondi per la missione.