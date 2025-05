Miss Italia madrina alla ’carciofata’: "Via ai festeggiamenti"

Il volto e il sorriso di Miss Italia Ofelia Passaponti, con abito tricolore e corona in testa, compaiono sul balcone, un attimo prima del principe Francesco Pulcinelli dello Spezia e la sua Balìa che scatenano la rituale ’carciofata’ in piazza Tolomei. E gli studenti intonano il ’Gaudeamus’, l’inno internazionale della Goliardia. Il testo latino ricorda i clerici vagantes medievali, studenti che celebravano una gioventù da vivere giorno per giorno. Gaudeamus Igitur significa ’godiamo ordunque’.

Ieri la cerimonia che dà il via alla settimana delle Feriae Matricularum Senensium, i goliardi senesi. La più bella d’Italia, di recente laureatasi alla magistrale di Scienze della comunicazione a Siena, è stata scelta quest’anno come ’madrina’ della Carciofata, il rito che dà il via ai festeggiamenti e precede l’Operetta dei goliardi che andrà in scena da stasera a sabato al Teatro dei Rinnovati (biglietti in vendita al Nannini Conca d’Oro e nei giorni dello spettacolo biglietti in vendita alla biglietteria del teatro dalle 17,30 alle 22).

‘Star wokes’ è il titolo dell’Operetta che non tradirà le attese. L’Operetta è la rappresentazione teatrale, messa in scena da soli studenti, ininterrottamente dal 1945. "Non si tratta solo di uno spettacolo, ma di un vero e proprio momento di espressione di tutta l’energia giovanile. Nell’Operetta diciamo quello che vogliamo, prendiamo in giro chi vogliamo, ci divertiamo come vogliamo. Ne sono state scritte alcune basandosi sui grandi classici, altre sono state inventate di sana pianta. Le Operette rendono le nostre Feriae indimenticabili".