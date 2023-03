Misericordia Scocca l’ora delle urne "Così è rinata l’associazione"

Elezioni per il rinnovo del magistrato della Confraternita di Misericordia: si svolgono domenica a Piancastagnaio nei seggi allestiti nella saletta comunale dalle 10 alle 18 e nella saletta parrocchiale della frazione di Saragiolo dalle 9 alle 13. Le elezioni dovranno rinnovare tuti gli organi direttivi dopo quattro anni dalla precedente consultazione che si era tenuta dopo tre anni di commissariamento della Confraternita. Pierangelo Fabbrizzi, governatore uscente e nuovamente candidato, traccia un breve bilancio dell’ attività. "Non sta a noi il giudizio sui quattro anni di attività. Saremmo troppo clementi e forse miopi sugli errori certamente fatti e poco obiettivi nei confronti con il passato. Credo che il giudizio sia compito dei soci e della popolazione", premette. "Sicuramente sono stati anni non facili in cui abbiamo operato con la tragedia del Covid. Una situazione però in cui la voglia di essere vicini e operativi da parte dei volontari e dipendenti non è mai venuta meno con la completa disponibilità e la perfetta efficienza degli stessi. Appena insediati eravamo un po’ disorientati e forse inesperti nel tracciare necessarie linee guida per operare. Ricordo il bilancio del 2019 abbastanza deludente in quanto non siamo riusciti a recuperare alcune perdite. La rivisitazione delle spese, la riorganizzazione dell’organigramma del personale con l’immissione di un’ unità in più e la razionalizzazione delle spese ha portato l’ anno successivo il 2020 e il 2021 a chiudere i bilanci con un trend positivo". Non sono poi mancate le iniziative di solidarietà. "Come non ricordare la nascita del progetto in seno alla Confraternita della casa di Hilde che oggi possiede due appartamenti per l’ospitalità delle donne vittime della violenza domestica con 150 unità di volontariato. E poi ancora mi piace ricordare l’ accoglienza e l’assistenza nelle strutture gestite verso i profughi Ucraini: 27 persone di cui moltissimi bambini", conclude Fabbrizzi.

Giuseppe Serafini