Misericordia, l’ora delle elezioni

L’Arciconfraternita di Misericordia delle torri è chiamata alle urne per eleggere il nuovo magistrato. Incontro-evento istituzionale dei Fratelli e delle Consorelle delle rituale Assemblea Elettiva che si terrà venerdì alle 21,30 nel salone del teatrino parrocchiale di piazza Pecori per illustrare il bilancio 202 e per rinnovare il consiglio direttivo della pia istituzione di carità che porta la data di nascita, la sua fondazione, nell’anno "Domini" 1792. Da 230 anni per aver cominciato il suo cammino di solidarietà e molto altro ancora dalla secolare Pieve della Madonna Addolorata nei chiostri del Duomo. La storica e tradizionale sede dei "fratelli" misericordiosi dalla cappa e buffa nera che rappresenta il dna della Misericordia. Di San Gimignano. Sarà il Governatore uscente Giacomo Bassi, che ha ri-confermato la sua piena disponibilità che aprirà l’assemblea per illustrare il delicato lavoro svolto di impegno e passione in questo suo primo triennio alla guida della Mise di Sangi con all’ordine del giorno la presentazione e approvazione del bilancio consuntivo 2022, la proroga del collegio dei revisori dei conti con altri argomenti.

Inoltre il governatore uscente presentaterà la nuova lista dei 18 candidati scelti dalla commissione elettorale, come previsto dal nuovo Statuto delle Misericordie d’Italia, per ricomporre il nuovo Magistrato. Alla fine dell’assemblea saranno aperte le urne per il voto. Il seggio elettorale sarà aperto tutto il giorno di sabato dalla sede di via San Matteo dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. I 18 candidati; Giacomo Bassi, Michele Bartaloni, Eliana Fioravanti, Giacomo Pagliai, Andrea Di Marco, Lidia Tabani, Nino Errico, Vincenzo Castagna, Paola Castaldi, Paolo Bigazzi, Letizia Cesani, Caterina Lacava, Patrizia Lapucci, Giovanni Francioni, Elena Brogi, Diego Badoan, Biagini Luciano,Tamburello Giuseppe. Saranno eletti nove componenti per eleggere il Governatore, il Vice, il Segretario e l’Ispettore dei servizi. Di diritto il Correttore don Gianni Lanini parroco e proposto delle torri. Che sono da secoli il cuore pulsante e la vita della Mise. Di San Gimignano.

Romano Francardelli