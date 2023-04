Misericordia in lutto Consorella Marina Brogi torna alla casa del Padre

Un grande lutto ha colpito l’Arciconfraternita di Misericordia: la consorella Marina Brogi è tornata alla casa del Padre, dopo aver svolto servizio dal 1956 per 67 anni. Si è occupata dell’assistenza alle persone anziane e bisognose svolta dalle sorelle attive, poi è diventata soccorritrice di emergenza e dal 1996 la responsabile del guardaroba e capogruppo delle sorelle attive. "La ricordiamo - scrive la Confraternita - per la cura e il rigore con cui gestiva divise e magliette. Il suo ’quaderno servizio vesti’, scritto a lapis, è più preciso dei computer moderni. Ci ha insegnato che la divisa deve essere sempre portata in ordine e con rispetto".