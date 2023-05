Misericordia in crisi "Aiutateci ad aiutare"

Con la lettera aperta alla comunità di San Gimignano l’Arcinconfraternita della Misericordia nata nel 1792, chiede sostegno per continuare nell’opera di solidarietà e lancia una richiesta di aiuto per contribuire a mantenere quel legame con i più deboli attraverso il contributo del 5 per mille nella denuncia dei redditi. Il codice della Misericordia è 000228040523. "Non chiediamo un contributo in denaro, sarebbe sufficiente la firma sulla denuncia del redditi. Per continuare a garantire quei servizi e migliorare quantità e qualità del nostro lavoro. Abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti i cittadini di buona volontà, sia in termini di partecipazione attiva sia di sostegno economico".

In questa opera di solidarietà si inseriscono i servizi del 118, il trasporto sociale, agli anziani, la solidarietà internazionale, la protezione sanitaria negli eventi pubblici, sportivi e altro, corsi di formazione sanitaria, il punto di primo soccorso, il servizio civile per i giovani, il nuovo centro medico ’Medicinsieme’. Con una forza lavoro di circa 35 volontari, otto dipendenti e 11 mezzi. Nell’assemblea dell’associazione "con molta fatica – dicono – è stato approvato il bilancio 2022 e, fra tassazione diretta e indiretta, lo Stato ha prelevato dalle casse della Misericordia ben 65.500 euro. Soldi che sarebbero stati utili per altri posti di lavoro". E ancora: "Nel 2022 la Misericordia ha effettuato 3.593 servizi, 2.186 con ambulanza e con mezzi attrezzati, 927 con ambulanza di emergenza, 480 di trasporto sociale con auto e mezzi attrezzati. Sono state impegnate 8.863 ore di viaggio e percorsi 161.681 km. Tanta roba per far camminare con le proprie gambe la Misericordia di San Gimignano che guarda al domani".

Romano Francardelli